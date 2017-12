Acidentes complicam trânsito na Marginal do Tietê

Os motoristas encontravam vários pontos de lentidão nas duas pistas da Marginal do Tietê, por volta das 8 horas desta quarta-feira, 14. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Dois acidentes e dois caminhões quebrados prejudicavam o tráfego de veículos, principalmente na pista sentido Ayrton Senna, onde estavam concentrados cerca de nove quilômetros de congestionamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8 horas a cidade registrava 23 quilômetros de trânsito carregado. Apenas a zona sul da cidade não apresentava pontos de lentidão no começo desta manhã, segundo a CET. Acidentes Vários acidentes ajudaram a aumentar o índice de lentidão nesta manhã, além de causar ferimentos em pelo menos nove pessoas. Na Marginal do Tietê, os dois acidentes aconteceram entre moto e carro, deixando um ferido cada. Um deles aconteceu na pista expressa, sentido Castelo Branco, perto da Ponte do Tatuapé. No outro sentido, a batida ocorreu próximo à Ponte das Bandeiras, na pista local. Outras quatro pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois veículos, na Alameda Cleveland. Na Avenida Antônio Estevão de Carvalho, três pessoas ficaram feridas após duas motocicletas baterem, na altura do número 1.880. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rio Tamanduateí e Ponte das Bandeirantes, com 8.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Freguesia do Ó e Bandeirantes, com 3.000 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.341 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil, com 1.700 metros; Situação dos principais corredores Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenidas Guilherme Dumont Villares e Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rio Tamanduateí e Ponte das Bandeirantes, com 8.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Freguesia do Ó e Bandeirantes, com 3.000 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.341 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil