Acidentes complicam trânsito na Marginal do Tietê

Dois acidentes, além da chuva, que deixa as pistas escorregadias, complicavam o tráfego de veículos na Marginal do Tietê por volta das 9 horas desta quinta-feira, 11. Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Um carro bateu em um poste da pista local, no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte Aricanduva. Uma pessoa ficou ferida. Na mesma pista, o acidente envolveu um caminhão e um carro, perto da Ponte da Vila Guilherme, sem deixar vítimas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 8h53 foram registrados 90 quilômetros de trânsito carregado em toda a cidade. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco, com 5.400 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pistas local e expressa entre Pontes Nova do Morumbi e Transamérica, com 4.970 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.698 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pistas local e expressa entre Pontes Nova do Morumbi e Transamérica Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista local entre Ruas Wandenkolk e Jaguara