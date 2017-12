Acidentes complicam trânsito em São Paulo

Vários acidentes complicavam o trânsito na manhã desta quinta-feira, 8, na capital paulista, deixando pelo menos seis feridos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET O acidente mais grave ocorreu na Avenida dos Sertanistas, zona leste, onde um motociclista foi socorrido pelo helicóptero Águia, após colidir com um carro, e foi levado para o Pronto-socorro Sapopemba. Outras duas colisões entre carro e moto aconteceram na Avenida Tiradentes, na zona norte, e outro na Marginal do Tietê, na pista sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte dos Remédios. Um pessoa ficou ferida após a colisão entre uma viatura da polícia militar e um caminhão, na Rua da Figueira, junto à Avenida Alcântara machado. Outras duas pessoas tiveram ferimentos após colisão entre dois carros, na Avenida do Morumbi. Na Rodovia Anchieta, um caminhão ocupava uma faixa de rolamento após pegar fogo, na pista sentido Santos, sem deixar feridos. Todos os acidentes causaram lentidão no local. Segundo a CET, a cidade registrava às 9h51, 44 quilômetros de congestionamento.