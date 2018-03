Acidentes complicam trânsito em rodovias de SP

SÃO PAULO - Dois acidentes deixam o trânsito mais complicado nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, em São Paulo nesta sexta-feira, 3, véspera do feriado prolongado da Independência. Segundo a Autoban, concessionária que administra as estradas, as pistas estão livres, mas os motoristas reduzem a velocidade perto do ocorrido e dificultam o tráfego.

Na Anhanguera, três veículos colidiram na altura do quilômetro 65 no sentido interior. Não houve vítimas. Na Bandeirantes, também sentido interior, dois veículos bateram perto do quilômetro 47. Todos os envolvidos no acidente passam bem.