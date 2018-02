Acidentes complicam tráfego na Régis Bittencourt em Barra do Turvo(SP)

SÃO PAULO - Dois acidentes, um deles causado em razão do primeiro, complicaram a vida do motorista desde as 20 horas de segunda-feira, 12, na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt na região de Barra do Turvo (SP), no Vale do Ribeira.

Uma carreta-tanque transportando ácido fosfórico tombou no quilômetro 564, causando derramamento de parte da carga na pista. Funcionários da concessionária Autopista jogaram terra para conter o produto químico. Uma equipe da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) também foi acionada, para verificar eventuais danos ao meio ambiente da região.

Uma pessoa ficou levemente ferida no acidente. Até a 1 hora desta madrugada de terça-feira, 13, a pista ainda estava parcialmente bloqueada no local do acidente, pois, como a pista ficou escorregadia, mesmo com a absorção do produto pela terra que foi espalhada na via, um segundo acidente ocorreu no mesmo trecho.

O congestionamento era de pelo menos três quilômetros, entre os quilômetros 564 e 561; e de oito quilômetros antes da praça de pedágio, entre os quilômetros 543 e 535, pois a mesma teve que ser bloqueada para evitar uma fila maior de carros no trecho próximo ao acidente. À 1 hora desta madrugada, algumas cabines já haviam sido reabertas.