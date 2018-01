Acidentes complicam o trânsito na região da Avenida Paulista

Dois acidentes entre veículo de passeio e uma moto deixaram dois feridos e complicaram o trânsito na região da Avenida Paulista, por volta das 10 horas desta quarta-feira, 3. Um deles aconteceu na Rua Frei Caneca e outro na Alameda Santos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 95 km de lentidão às 9h55. Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre Viaduto Jaceguai e Avenida João Julião da Costa Aguiar, com 7,8 km metros; - Radial Leste, sentido centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 6,6 km; - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5,6 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco; Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado; Zona norte - Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre Viaduto Jaceguai e Avenida João Julião da Costa Aguiar; Zona leste - Radial Leste: sentido centro, entre Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F de Carvalho; Centro - Avenida Paulista, sentido Consolação, entre Rua Frei Caneca e Praça Oswaldo Cruz.