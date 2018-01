Acidentes complicam ainda mais o trânsito de São Paulo

Alguns acidentes em diferentes regiões complicaram o trânsito de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 23. A via mais prejudicada foi a Marginal do Tietê, que mesmo depois de os veículos serem retirados ainda acumulava um grande congestionamento nas duas pistas sentido Penha.

Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava às 8 horas 97 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas.

Acidentes

O engavetamento entre dois caminhões e dois automóveis, sem deixar feridos, na pista expressa sentido Penha da Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Limão, provocou um congestionamento de mais de 15 km nas duas pistas da via.

A região central da cidade também ficou com o trânsito complicado nesta manhã. Um pedestre foi atropelado por um ônibus, na Praça da Sé. Na Avenida Washington Luís, na zona sul, um motociclista ficou ferido ao bater em um carro.

Piores trechos congestionados

- Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes do Limão e Castelo Branco, com 9.199 metros; expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Castelo Branco, com 8.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros;

- Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Pedro Chaves, com 5.130 metros;

- Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros;

- Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Alameda dos Nhambiquaras e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 3.900 metros;

Situação dos principais corredores

Zona Sul

- Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Alameda dos Nhambiquaras e Viaduto Aliomar Baleeiro

- Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Eusébio Matoso

Zona Oeste

- Avenida Rebouças: sentido Bairro, entre Rua Oscar Freire e Avenida Dr. Arnaldo

- Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado

- Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Guilherme Dumont Villares e Rua Taboão

Zona Norte

- Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes do Limão e Castelo Branco, com 9.199 metros; expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Castelo Branco, com 8.200 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros

- Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado

- Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Avenida Angélica

Zona Leste

- Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio

- Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço

- Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz

Centro

- Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março