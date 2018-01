Acidentes com ônibus deixam 10 feridos em SP nesta sexta

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas em dois acidentes envolvendo ônibus nesta sexta-feira, 17, em São Paulo. A Avenida Miguel Stéfano, na região do zoológico, na zona sul, está parcialmente bloqueada desde as 5h45 por causa de um acidente, No local, um ônibus bateu em um carro e 8 pessoas ficaram feridas. Como alternativa, os motoristas devem optar pela Avenida do Cursino.

Durante a madrugada, dois adolescentes ficaram feridos, em um acidente envolvendo um ônibus. O acidente aconteceu na esquina das ruas General Americano Freira e Capitão Pucci, na região de Guaianazes, na zona leste.

Segundo relato feito pelo motorista do ônibus, um grupo de adolescentes atravessou a rua sem respeitar o semáforo, que estava aberto para os veículos. Para desviar dos pedestres, o motorista jogou o ônibus para a esquerda, atingindo um poste de semáforo, que caiu.

O poste atingiu um adolescente de 17 anos, que sofreu torção em uma dos tornozelos, e uma garota de 15 anos, vítima de uma fratura exposta. Os dois foram encaminhados pelos bombeiros para o Hospital Geral de Guaianazes. Nenhum passageiro que estava no ônibus, que seguia para o bairro de Guaianazes, ficou ferido.

Texto ampliado às 9h43 para acréscimo de informações.