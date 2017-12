Acidentes com caminhões congestionam Dutra e Anchieta

Duas ocorrências, sem vítimas, congestionaram as Rodovias Presidente Dutra e Anchieta, na tarde desta sexta-feira, 16. Na primeira, às 13h10, um caminhão tombou no Km 187, em Santa Isabel, no Vale do Paraíba (SP). Com isso, a pista no sentido Rio de Janeiro teve de ser bloqueada até as 14h53. Apesar da liberação do trecho, às 16h20, a fila de engarrafamento ainda atingia 6 km. Na pista sul da Anchieta, o motivo da interdição foi um incêndio em uma das rodas de um caminhão, no Km 51,5, na região de Cubatão. Segundo a Ecovias, os bombeiros já debelaram o fogo e, agora, efetuam o trabalho de rescaldo. Às 16 horas, a pista seguia bloqueada, gerando morosidade até o Km 49. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista e as norte de ambas, à capital. Na Dutra e na Castelo Branco, o excesso de veículos gerava lentidão por 1 km e 5 km, respectivamente, na chegada à capital paulista. As vias Anhanguera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Imigrantes, Raposo Tavares e Régis Bittencourt apresentavam circulação normal. Acidente Um acidente com um micro-ônibus deixou 10 pessoas feridas, algumas delas gravemente, na Régis Bittencourt, em Embu, na Grande São Paulo. Pouco depois das 14 horas, o veículo saiu da pista sentido Paraná, atravessou o canteiro, capotou e atingiu um Gol que trafegava na pista sentido capital. O trecho permaneceu fechado por cerca de uma hora, causando congestionamento por 4 km.