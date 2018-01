Acidentes com caminhões bloqueiam seis rodovias em SP

SOROCABA - Acidentes envolvendo caminhões causaram a interdição de seis importantes rodovias paulistas nesta sexta-feira, 9, na saída dos paulistanos para o feriado prolongado de 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. Algumas, como a Anchieta, importante acesso à Baixada Santista, ficaram bloqueadas durante 11 horas. Alguns acidentes aconteceram ainda na madrugada ou de manhã, mas os efeitos se estenderam ao longo do dia. No início da noite, as rodovias federais Régis Bittencourt e Fernão Dias estavam interditadas por acidentes com veículos de carga.

De madrugada, uma carreta carregada com material de construção perdeu o freio na descida da Serra, na Anchieta, e depois de bater em outro veículo, atingiu a mureta e a estrutura de uma ponte. Com o impacto, o veículo chegou a atingir a sinalização suspensa e pegou fogo. O motorista foi arremessado para fora da cabine e levado com ferimentos graves a um hospital. A pista sentido litoral da rodovia ficou fechada até a tarde.

Outro acidente envolvendo um furgão de cargas interditou a rodovia dos Imigrantes, no km 16, já no Planalto, de manhã. O veículo pegou fogo e o óleo vazou no asfalto. No início da noite, as vias de acesso à Baixada Santista tinham 31 quilômetros de congestionamento. Os acidentes e o tempo encoberto com neblina, levaram a Polícia Rodoviária Estadual a adotar o sistema de comboios na descida para o litoral, a partir do pedágio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt foi interditada no km 25,5, no início da noite, em decorrência de um acidente envolvendo duas carretas e um automóvel. O tráfego estava intenso e já se formava um grande congestionamento. Havia pelo menos uma pessoa ferida. Equipes da concessionária trabalhavam na remoção dos veículos.

A Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, foi interditada no final da tarde, na região de Perdões (MG), no sentido São Paulo, por causa do tombamento de uma carreta no km 665. Havia congestionamento de dez quilômetros no local, enquanto equipes da concessionária faziam a retirada do veículo.

Na Bandeirantes, uma carreta tombou no km 91, em Campinas, interditando parcialmente a pista sentido interior. Reflexos do acidente causavam três quilômetros de congestionamento no local no início da noite. Ainda no interior de São Paulo, uma carreta bitrem carregada com 50 toneladas de milho bateu no barranco e pegou fogo na rodovia Marechal Rondon, próximo de Piraju, região de Bauru. O motorista conseguiu sair da cabine em chamas. A pista sentido capital da rodovia ficou interditada durante três horas.