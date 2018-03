Acidentes causam lentidão na rodovia Castelo Branco

SÃO PAULO - Dois acidentes provocam lentidão na rodovia Castello Branco na manhã desta quinta-feira, 8, um no sentido interior e outro para chegar à capital.

Na altura do KM 29, sentido São Paulo, um acidente envolvendo uma moto deixou um ferido, que foi socorrido pelo resgate da CCR ViaOeste, concessionária que administra a via.

O acostamento da pista está e há lentidão no KM 32 ao 29 na região que compreende as cidades de Itapevi, Jandira e Barueri.

Na pista local que segue para o interior, um caminhão colidiu contra a defensa da via na altura do KM 20, na cidade de Barueri. Segundo a concessionária, ninguém se feriu. Há lentidão do KM 19 ao 23.

Rodoanel. Um engavetamento com quatro veículos bloqueia as faixas 1 e 2 no Rodoanel Mario Covas, sentido Bandeirantes, em Cotia. O acidente ocorreu na altura do KM 24, e o congestionamento, até por volta das 7 horas, seguia desde o KM 29,3. Não há informações de feridos.

Evite SP-021 Rodoanel Mário Covas #TransitoSP. Você ficará preso 47m a mais que o normal https://t.co/s4X8Cgp8rM pic.twitter.com/7Ro5W5K3ic — Unusual Traffic SP (@WazeTrafficSP) 8 de março de 2018

