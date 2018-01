Acidentes causam interdição na Marginal do Pinheiros nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Dois acidentes na manhã desta sexta-feira, 27, causam lentidão na Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As pistas expressa e local somam juntas 10 quilômetros de morosidade, no sentido da Rodovia Castelo Branco.

Às 8h46, um acidente, próximo à Ponte do Socorro, no sentido Castelo Branco, entre carro e moto deixou uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A pista central está bloqueada.

Cerca de meia hora antes, às 8h10, a colisão entre um carro e uma moto deixou um ferido, próximo à Ponte do Morumbi. Uma viatura do Corpo de Bombeiros ainda estava no local às 9h30, fazendo o socorro da vítima. Não há informações sobre o estado de saúde. A faixa da direita da pista expressa, no sentido Castelo Branco, está bloqueada.