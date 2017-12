Acidentes causam congestionamento na capital paulista

O índice de congestionamento das 8 horas desta quarta, 7, na Capital paulista era de 16 quilômetros, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Essa lentidão foi causada por acidentes ocorridos por volta das 7 horas. Na Radial Leste e na Avenida Interlagos, a colisão entre um carro e uma moto, deixando um ferido, deixavam lento o fluxo de veículos. Já a Marginal do Pinheiros apresentava congestionamento por conta de um atropelamento causado por uma moto, na Avenida Jaguaré. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Rua Candido Vale e Avenida Melchert, com 3.330 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.580 metros; - Avenida Interlagos, sentido Centro, entre Ruas Jose Neves e Antonio Gonçalves Viana, com 1.270 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Rua Eugene Boudin e Avenida Morumbi Zona Norte - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre o início e término da Ponte da Casa Verde Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Rua Candido Vale e Avenida Melchert - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Moisés Marx