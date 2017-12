Acidentes causam interdições nas Rodovias Dutra e Ayrton Senna

SÃO PAULO - Uma colisão entre um carro e uma moto na chegada a São Paulo pela Rodovia Ayrton Senna provocou um longo engarrafamento, antes do acesso à Marginal do Tietê, no horário de pico da manhã desta quarta-feira, 28. A pista teve bloqueio parcial no quilômetro 11 por mais de uma hora.

Mais cedo, na Rodovia Presidente Dutra, houve ocorrências que provocaram trânsito lento nos dois sentidos, na região metropolitana de São Paulo. Um acidente leve bloqueou parcialmente o Trevo de Bonsucesso, em Guarulhos, no sentido da capital.

Já em direção ao Rio de Janeiro, o tombamento de um caminhão provocou filas por mais de duas horas no quilômetro 187 da Dutra. O motorista sofreu somente ferimentos leves.