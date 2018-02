Acidentes causam bloqueio da Via Anchieta e de alça para a 23 de Maio

SÃO PAULO -A alça de acesso à pista sentido Aeroporto da Avenida 23 de Maio pela pista sentido Lapa da Ligação Leste-Oeste está bloqueada desde as 21h30 de segunda-feira, 8, em razão do tombamento de uma carreta-tanque carregada que transportava gasolina. O motorista tem como alternativa uma alça anterior.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ninguém ficou ferido no acidente, mas parte da carga vazou e atingiu a pista da alça, que fica junto à Praça dos Artesãos Calabreses. Serragem foi jogada no local. Uma equipe da Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada.

Via Anchieta. Desde as 21 horas de segunda-feira, 8, duas das três faixas de rolamento da pista sentido litoral da Via Anchieta estão bloqueadas na altura do nº 470 junto à Rua Américo Samarone, no Moinho Velho, região do Sacomã, zona sul da capital, em razão da queda de uma carga de bobinas de aço que era transportada por um caminhão.