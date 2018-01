Acidentes causam 22 km de lentidão na Marginal do Tietê

Dois acidentes na Marginal do Tietê causaram um grande congestionamento na pista sentido Ayrton Senna, por volta das 8 horas desta sexta-feira, 19. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via acumulava mais de 22 quilômetros de lentidão, nas pistas local e expressa. O engarrafamento ajudava a aumentar o índice de congestionamento na cidade, que às 8 horas registrava 66 quilômetros de extensão, de acordo com a CET. Nos últimos dias, o índice de lentidão da cidade esteve abaixo da média. Acidentes Vários acidentes ajudaram a complicar o trânsito nesta manhã, além de deixar pelo menos 11 feridos. Na Avenida Ataliba Leonel, um carro bateu em um poste, deixando seis ocupantes feridos. Um caminhão e um carro bateram na Rua Cardeal Arco Verde, chegando a bloquear totalmente a via, que agora estava com duas faixas interditadas. Duas pessoas ficaram feridas. Na Marginal do Tietê, na pista expressa sentido Ayrton Senna, duas colisões entre carro e moto, causaram ferimentos em duas pessoas. Uma das batidas ocorreu na Ponte do limão e a outra na Ponte Julio de Mesquita Neto. Outros dois acidentes aconteceram na Marginal do Pinheiros. No sentido Interlagos, um carro capotou próximo à Ponte do Morumbi. A transposição da pista expressa para a pista local continuava interditada. No outro sentido, outro acidente entre carro e moto, o mesmo acontecendo na Avenida Aricanduva, sentido marginal. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rua Azurita e Ponte dos Remédios, com 14.000 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; pista local, entre Rua Azurita e Ponte da casa Verde, com 3.900 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Américo Brasiliense e Transamérica, com 3.640 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre POnte Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Américo Brasiliense e Transamérica Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Rua Azurita e Ponte dos Remédios, com 14.000 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; pista local, entre Rua Azurita e Ponte da casa Verde, com 3.900 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Pedroso e Praça Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre POnte Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira