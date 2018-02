Acidentes bloqueiam Via Dutra em Taubaté e Avenida dos Bandeirantes em São Paulo

SÃO PAULO - O congestionamento é de cerca de 2 quilômetros na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 116 e 118, região de Taubaté (SP), no Vale do Paraíba, em razão de uma colisão traseira entre um caminhão e um ônibus de viagem ocorrida às 4h45.

Uma das duas faixas de rolamento ainda está bloqueada. O motorista do caminhão foi levado, com ferimentos moderados, para o Hospital Geral de Taubaté.

Bandeirantes. Três das quatro faixas de rolamento da pista sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes estão bloqueadas desde as 5h15 desta manhã em razão de uma colisão traseira entre dois caminhões, um carregado com refrigerantes, outro com cervejas, junto à Rua dos Chanés, 500 metros antes do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, na zona sul de São Paulo.

O caminhão que transportava refrigerantes teve a cabine arrancada com o impacto e pegou fogo. O motorista deve evitar a região.