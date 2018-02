Acidentes bloqueiam Régis Bittencourt por quatro horas

SÃO PAULO - Um engavetamento envolvendo dois veículos de passeio e duas carretas e outras três colisões subsequentes bloquearam, entre a 0h05 e 4h30 deste sábado, 4, ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 443, em Registro (SP), no Vale do Ribeira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas e todas sobreviveram nestes quatro acidentes, ocorridos em razão da forte neblina que atingia a região naquele horário e da falta de prudência dos motoristas, que não teriam reduzido a velocidade a um patamar considerável seguro para o nível de visibilidade na pista.

Houve queda de parte da carga de adubo que era transportada por uma das carretas. Às 6h30 de hoje, não havia mais congestionamento. Às 5 horas, apenas o acostamento da pista sentido Curitiba (PR) permanecia bloqueado. A fila de veículos chegou a 5 quilômetros no sentido São Paulo e a 13 no sentido Paraná.