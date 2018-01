Acidentes aumentam o congestionamento na Marginal do Tietê

O índice de congestionamento em São Paulo chegou a 118 quilômetros às 9 horas desta segunda-feira, 2, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Pequenos acidentes contribuíram para o aumento da lentidão. Um desses acidentes estava na Marginal do Tietê, o pior trecho congestionado no período. Os motoristas encontravam engarrafamento de mais de 10 quilômetros nas duas pistas sentido Castelo Branco, entre as Pontes Castelo Branco e Casa Verde. Segundo a CET, uma colisão entre um automóvel e uma moto, próximo à Ponte dos Remédios, era o causador do congestionamento. Acidentes A alça de acesso da Ponte da Vila Guilherme, para a pista sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, ficou totalmente interditada às 8h15. A carga de garrafas de um caminhão caiu na via, bloqueando o trânsito. Ninguém ficou ferido. Segundo a CET, a pista deve ser liberada por volta das 9h30. Na Avenida Morumbi, um pedestre foi atropelado por um veículo, na altura do número 4.400 da via. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Casa Verde, com 10.800 metros; pista local entre Pontes Castelo Branco e Limão, com 9.500 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, com 5.150 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Viaduto Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Casa Verde, com 10.800 metros; pista local entre Pontes Castelo Branco e Limão, com 9.500 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Trinta e Um de Março e Jaguara