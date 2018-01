Acidentes aumentam em SP, mas têm menos mortes, diz governo

SÃO PAULO - Dados divulgados nesta terça-feira, 23, pelo governo de São Paulo apontaram crescimento na quantidade de acidentes com vítimas no Estado entre 2014 e 2015. Os números mostraram elevação de 2% nos registros nesse período: foram 239.508 casos com vítima no ano passado, ante 234.078 em 2014.

Já o número de óbitos caiu no período: de abril a dezembro - o governo alega que uma mudança no sistema de dados impossibilitou verificar os dados de janeiro a março em 2014 - foram 4.583 mortes em 2015, ante 5.170 no ano anterior. Já em todo o ano de 2015, foram 6.066 mortes (veja mais informações sobre o perfil dos acidentes no infográfico abaixo).

As informações estão disponíveis em uma nova plataforma criada pelo governo estadual para centralizar os dados de acidentes de trânsito de todos os municípios paulistas (www.segurancanotransito.sp.gov.br). O site divulgará estatísticas como número de acidentes com vítima, óbitos e perfil das vítimas.

Informações sobre acidentes de trânsito já eram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A novidade, explica o coordenador do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Evandro Vale, é que as estatísticas consideram também as vítimas que morreram depois do acidente, no hospital, não apenas os óbitos constatados no local. “A SSP divulga os homicídios culposos e dolosos. O novo sistema engloba todos os óbitos, que eventualmente foram levados ao hospital”, explica.

Repasses. Além da medida, o governo anunciou repasse de R$ 10,5 milhões a 15 cidades paulistas com o maior número de vítimas em acidentes de trânsito proporcional à população. Com isso, Amparo, Atibaia, Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Itanhaém, Jacareí, Piedade, Praia Grande, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São Roque e Sorocaba terão recursos extras para investir na área.

O objetivo do mapeamento é atingir uma meta nacional estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) de redução de mortes no trânsito em 50% até 2020.

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Daniel Annenberg, apontou outras medidas que deverão ser tomadas nos próximos meses, como a capacitação de professores na rede pública para oferecer aulas de educação no trânsito.

Para o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Dirceu Rodrigues Alves Junior, a razão do aumento nos acidentes está em uma “deficiente” educação sobre o assunto. “São campanhas tolas que se iniciam e logo findam e não estão trazendo benefícios”, critica.

Ele aponta a necessidade de fortalecer os cursos de condutores. “O motorista não sabe o que é andar na chuva, em um piso escorregadio, na estrada, fazer uma ultrapassagem de veículo longo, enfim, não conhece as condições adversas e vai aprender a andar na prática.”