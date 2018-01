Motorista morre após acidente seguido de incêndio na Anchieta

SÃO PAULO - Um acidente com duas carretas matou uma pessoa na pista sul da Rodovia Anchieta no começo da manhã desta segunda-feira, 24. Por volta das 6h50 dois caminhões colidiram e, na sequência, um deles pegou fogo. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e morreu.

A via, que leva ao litoral sul paulista, está bloqueada na altura do quilômetro 53, onde a carga de milho e açúcar das carretas está espalhada. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, as equipes já estão trabalhando na retirada da carga e dos veículos, mas não há previsão de liberação da pista.

Uma faixa está liberada no local apenas para os veículos que passaram pelo quilômetro 40 antes da concessionário bloquear a via. A descida está sendo feita pela pista norte, a partir do quilômetro 40, e pela Rodovia dos Imigrantes. Até às 10h30 desta manhã, havia lentidão do quilômetro 35 ao 40 sentido litoral, e do 3 ao 1 na interligação.