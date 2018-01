Acidente provoca lentidão na Rodovia Anchieta

A descida da Serra do Mar em direção às praias de Santos e do litoral sul de São Paulo, ficou interrompida por cerca de 30 minutos, depois que uma carreta, que estava sendo puxada por um caminhão-guincho dos serviço de socorro ao usuário da Ecovias, soltou-se e atravessou a pista. Uma viatura da PM que seguia logo atrás bateu na carreta, mas não houve vítimas. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Segundo a concessionária, a pista foi completamente interditada para a remoção dos veículos e, por volta das 20h30, o tráfego seguia por apenas uma faixa, provocando lentidão de cerca de 5 quilômetros. Não há chuvas em nenhum trecho do sistema Anchieta-Imigrantes e a visibilidade é considerada boa.