Acidente provoca lentidão na Rodovia dos Imigrantes

SÃO PAULO - A Rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão, no sentido da capital paulista, no trecho de serra, por causa de um acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, por volta das 11 horas, o tráfego estava lento entre o km 53 e o km 51.

O motorista também enfrentava congestionamento na Rodovia Anchieta, no sentido capital, no planalto, do km 13 ao km 10, por causa do excesso de veículos.

A concessionária também informou que a interligação está bloqueada, em razão de neblina na região.

Motorista, não se esqueça de manter os faróis baixos ligados também durante o dia. Respeite a lei e evite acidentes nas rodovias. — Ecovias (@_ecovias) April 17, 2017

Outras estradas. Às 11 horas, a Rodovia Ayrton Senna estava com quase 10 km de congestionamento no sentido de São Paulo, nas proximidades de Guarulhos.

No mesmo horário, a Rodovia Castelo Branco registrava lentidão, no sentido da capital paulista, por causa do excesso de veículos.

De acordo com a NovaDutra, a Rodovia Presidente Dutra apresentava congestionamento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. O motivo, segundo a concessionária, era o excesso de veículos.

A Autopista Fernão Dias também alertou que, por volta das 11h10, a Rodovia Fernão Dias estava com lentidão, na região de Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

