Acidente provoca 5 km de filas na Castello Branco

SÃO PAULO - A Rodovia Castello Branco apresenta congestionamento na manhã desta terça-feira, 21, na chegada a São Paulo. Um acidente no acesso às marginais Tietê e Pinheiros logo no início da manhã ainda provocava reflexo no trânsito paulistano às 09h15, com 5 km de filas, do km 15 ao km 20.

Em São Paulo, o índice de lentidão registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) era de 65 km às 09h15, dentro da média para o dia e horário. A Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem a pior situação de trânsito nesta manhã, com quase 10 km de congestionamento.