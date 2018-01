Engavetamento entre 3 motos e 2 carros deixa feridos na Imigrantes

SÃO PAULO - Um acidente entre três motos e dois carros aconteceu às 8 horas desta quinta-feira, 3, no trecho urbano da Rodovia dos Imigrantes, no sentido da capital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado e está a caminho do local para atender a, pelo menos, duas vítimas.

O acidente, que se configura como um engavetamento, aconteceu na altura do Viaduto Matheus Torloni, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Estão interditadas as duas faixas da direita - no trecho são quatro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não foi necessário fazer um desvio no local, e o trânsito está fluindo pelas outras duas faixas.

A CET registra uma lentidão por aproximação de veículos. No local estão uma viatura da CET e da polícia.