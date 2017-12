Acidente provoca interdição no Rodoanel

SÃO PAULO – Um acidente envolvendo dois caminhões provocou a interdição do Rodoanel Mário Covas, no sentido da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 50, na manhã desta Sexta-Feira Santa, 14.

Segundo a SPMar, concessionária que administra este trecho da via, um dos veículos transportava soda cáustica e a área precisou ser bloqueada para a realização da limpeza. Ninguém ficou ferido. Às 9h30, três cabines permaneciam interditadas na praça de pedágio.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) esteve no local. O Corpo de Bombeiros também acompanhou a ocorrência que aconteceu às 2h15.

06h41 Acidente de trânsito(produto perigoso), Rodoanel mario covas, 50 – Dos alvarengas. Não há Vtim. 04 Vtrs no local.#193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 14 de abril de 2017

Congestionamento. O motorista deve evitar a região. De acordo com a SPMar, por volta das 8h00, havia 3 km de lentidão no Rodoanel Mário Covas, em direção à Régis Bittencourt, na altura do km 50. Às 9h00, o tráfego foi normalizado.

Outras Estradas. Por volta das 9h30, a Autoban informou que a Rodovia Anhanguera apresentava lentidão, no sentido do interior, na altura do km 56, na região de Jundiaí, por causa de obras no local. A Rodovia dos Bandeirantes também registrava tráfego lento, em direção ao interior, entre o km 48 e 53, em razão de obras nas proximidades.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que uma ocorrência policial provocou a interdição da Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, na altura do km 19. Porém, às 9h00 não havia lentidão no local. O tráfego também estava livre na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

Ainda por volta das 9h30, a situação estava tranquila no Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra a via. No mesmo horário, a Rodovia Rio-Santos registrava tráfego intenso, no sentido Peruíbe, no trecho até Praia Grande e também entre São Sebastião e Guarujá. A ViaOeste ressaltou que a situação estava tranquila na Rodovia Castelo Branco. De acordo com a Ecopistas, o movimento também permanecia normal nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto segue com boas condições de tráfego. — Ecopistas (@ecopistas) April 14, 2017

Rodízio e Ciclofaixas de Lazer em SP. A Companhia de Engenharia de Tráfego lembra que o rodízio de veículos está suspenso, nesta Sexta-Feira Santa, por causa do feriado prolongado. Aproximadamente 1,8 milhão de veículos deixam a cidade, segundo estimativas da CET. As restrições de fretados e caminhões também estão suspensas hoje, mas voltam a vigorar neste sábado, 15. Já o rodízio de veículos de passeio volta a valer na segunda-feira, 17. Saiba ainda que as Ciclofaixas de Lazer estão abertas neste feriado.

As #Ciclofaixas de Lazer serão ativadas das 7h às 16h hoje (14) #feriado da #PaixãodeCristo e também no dom(16): https://t.co/xoEkvIprxl — CET São Paulo (@CETSP_) April 14, 2017

