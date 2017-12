Acidente no Rodoanel mata três

Na noite desta quinta-feira, 1º, dois atropelamentos em sequência deixaram três pessoas mortas no Rodoanel Mario Covas. Segundo informações da CCR, concessionária da via, uma moto atropelou um pedestre e, em seguida, as duas pessoas da moto caíram e também foram atropeladas. Não há informações sobre o tipo de veículo que atingiu os motociclistas.

O acidente aconteceu na pista interna do Rodoanel, na altura do km 1,790, sentido Bandeirantes/Perus, na Av. Raimundo Pereira de Magalhães. A pista chegou a ser totalmente interditada. A CCR enviou dois carros de resgate e uma viatura da polícia também foi ao local.

A pista já está liberada, mas ainda há reflexos do congestionamento no local do acidente.