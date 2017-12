Acidente no Rio: imprudência é investigada A imprudência do motorista é a principal hipótese para explicar a queda do micro-ônibus de um viaduto em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O acidente, que foi às 17h45 de anteontem, matou seis pessoas e deixou 34 feridos (seis ainda em estado grave). Segundo a polícia, testemunhas relataram que o condutor, que morreu, dirigia em alta velocidade. O projeto do viaduto (tão íngreme que ganhou o apelido de "tobogã") também é apontado como fator determinante da tragédia.