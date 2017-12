Navio derrama 100 litros de óleo no mar do Porto de Santos

SANTOS - Um acidente na madrugada deste domingo, 10, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, provocou o derramamento de 100 litros de óleo no mar. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) instalaram barreiras absorventes de contenção para tentar recolher o produto e evitar que o material se espalhe pelo canal do estuário.

Segundo a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), uma mangueira acoplada ao navio Amber Champion (IMO: 9637210) para retirada do óleo usado estourou por volta de 3h30, quando a embarcação estava atracada no Armazém 19.

A Cetesb informou que a transferência do material estava sob responsabilidade da Atlantic Oil, especializada em remoção, transporte, eliminação e gestão de resíduos líquidos contaminados. A reportagem tentou contato com a sede da empresa em Santos, mas não houve resposta.

A companhia responsável pelo navio, o comandante da embarcação e a empresa que fazia a retirada do óleo foram notificadas sobre o acidente. A Cetesb e Capitania dos Portos avaliam a situação e possíveis punições.

O navio Amber Champion atracou no Porto de Santos às 19h56 desta sexta-feira, 8, carregado com açúcar a granel. A embarcação de bandeira de Hong Kong é operada no cais santista pela agência Fertimport. Construída em 2013, o navio tem 200 metros de comprimento, 32 de largura e capacidade para transportar 36 mil toneladas.