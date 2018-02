Acidente no Campo Belo mata uma pessoa Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente entre um veículo de passeio e um micro-ônibus no Campo Belo, zona sul de São Paulo, ontem de manhã. O acidente aconteceu às 8h30 na Avenida Washington Luís, altura do número 4.500. Quatro equipes dos bombeiros e uma do helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionadas para o resgate. De acordo com os bombeiros, a vítima morreu no local. O ferido foi levado ao Pronto-Socorro do Jabaquara, com ferimentos leves. Três faixas da via foram interditadas.