Acidente nas obras Metrô provoca a morte de um operário

Um acidente nas obras de expansão da linha Verde do Metrô causou a morte de um operário na tarde desta segunda-feira, 14. O acidente aconteceu na rua Ibitirama, Vila Prudente,na zona leste da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas estão no local.

A assessoria de imprensa do Metrô informa que a empresa está apurando as causas do acidente. Pelo organograma do Metrô, a estação de Vila Prudente deveria ser inaugurada no primeiro semestre do próximo ano.