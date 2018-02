Acidente nas obras do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos deixa um ferido

SÃO PAULO - Um operário que trabalhava na construção do Terminal 3 do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, sofreu queimaduras graves no dia 22 após levar um choque enquanto mexia com a fiação elétrica da obra.

Um vídeo divulgado no YouTube mostra o funcionário logo após o acidente, com a pele das mãos e do peito bastante queimada. Ele parece aflito com a situação, mas os colegas que estão ao redor tentam acalmá-lo: "Acabou não, parceiro, você está com vida", diz o homem que está filmando.

A sala de onde o funcionário sai emana fumaça, da mesma forma que um colete azul que aparece no chão e que, provavelmente, ele estava usando na hora do acidente.

ATENÇÃO: As imagens do vídeo são fortes

A OAS, empresa responsável pela obra, informou que o funcionário é encarregado de instalações elétricas da obra e estava trabalhando em uma "sala de painéis de baixa tensão" quando o acidente ocorreu. A empresa informou que ele usava todos os equipamentos de segurança obrigatórios.

A construtora disse ainda que ele foi socorrido logo em seguida. Até a noite desta quarta-feira, 30, o funcionário continuava hospitalizado em estado estável e tinha acompanhamento dos médicos da empresa.

A OAS não divulgou o nome do operário nem o hospital para o qual ele foi encaminhado, além de não dar detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. Questionada, a empresa também não respondeu quantos acidentes foram registrados no Terminal 3 desde o início das obras, em outubro de 2012.

O Terminal 3, que terá capacidade para 12 milhões de passageiros por ano, será inaugurado no dia 11 de maio.