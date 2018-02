Acidente não afeta eventos, diz Rebelo O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que as medidas de segurança nos estádios são rigorosas e constituem ponto central da matriz de responsabilidades assinada pelo Brasil. O episódio de Santa Maria, segundo ele, não afeta a imagem do Brasil no exterior nem prejudicará a Copa do Mundo. "O Brasil tem uma imagem de país sério, acostumado a grandes eventos. O nosso conceito é consolidado no exterior e esse acidente, por mais lamentável que seja, não afetará os eventos esportivos."