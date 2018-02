Acidente na zona sul de São Paulo deixa três mortos

SÃO PAULO - Três pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 7, após um veículo capotar na Avenida Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o controle da direção e acabou se chocando contra dois carros.

Duas pessoas foram socorridas pela corporação e levadas ao hospital. Outras três ficaram presas às ferragens e morreram no local. Por causa do acidente, a Avenida Loureiro Rosa, ficou interditada em ambos os sentidos. A via só foi liberada por volta das 9 horas desta segunda-feira.