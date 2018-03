Acidente na zona leste de São Paulo deixa sete feridos

Priscila Trindade, do estadão.com.br

Sete pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira em um acidente envolvendo um caminhão e um microônibus na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo. As vítimas tiveram escoriações e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Marcelina e para os prontos-socorros de Sapopemba e Ermelino Matarazzo.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas perto da Rua Botuporã, no sentido São Mateus. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 16h40, as faixas central e da direita permaneciam interditadas.