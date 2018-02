Acidente na SP-79 deixa oito mortos e 2 feridos Um acidente ocorrido às 8h40 de ontem no km 51 da Rodovia SP-79, em Itu, deixou oito mortos e dois feridos. As vítimas ocupavam um carro que, na contramão, bateu de frente com um caminhão. Uma moto também se envolveu. O caminhoneiro e o motociclista tiveram ferimentos leves. A poucos metros dali, outro carro capotou - quatro ficaram levemente feridos.