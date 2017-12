Acidente na Rodovia Régis Bittencourt deixa três mortos

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do município de Campina Grande do Sul, no Paraná, na manhã deste domingo, 11.

De acordo com a concessionária Autopista Régis Bittencourt, que administra este trecho da rodovia, as vítimas que morreram foram o motorista e um passageiro do ônibus que seguia sentido São Paulo e o motorista da carreta que dirigia no sentido Curitiba. Os cinco feridos foram encaminhados para os hospitais da região.