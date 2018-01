Acidente na Rodovia dos Bandeirantes deixa três feridos

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois caminhões e uma caminhonete por volta das 6 horas desta terça-feira, 10, deixou um pessoa ferida em estado grave e outras duas com ferimentos leves na altura do km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior.

A vítima grave foi socorrida no Pronto Socorro de Perus. As vítimas leves foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Pirituba e ao Hospital das Clínicas. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviados para o local.

A Rodovia havia sido totalmente bloqueada na altura do acidente, mas as pistas no sentido interior já haviam sido liberadas às 7 horas. Há lentidão do quilômetro 22 ao quilômetro 26, no sentido interior.