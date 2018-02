Acidente na rodovia Castelo Branco deixa um morto e cinco feridos

SÃO PAULO - Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente na altura do km 42 da Rodovia Castelo Branco, sentido interior, no início da tarde desta quinta-feira, 13. As informações são da concessionária ViaOeste.

A colisão envolveu um carro e um caminhão. Uma faixa da via chegou a ser interditada mas já havia sido liberada por volta das 16h. Nesse horário, havia ainda 3 km de lentidão como reflexo do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, porém, seis pessoas ficaram feridas no total. Além da vítima fatal, uma teria sido socorrida pelo Águia, outra pela concessionária e outras três tiveram apenas ferimentos leves.