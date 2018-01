Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira, 1.º, em um acidente entre um caminhão carregado com pedra e um micro-ônibus na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 32, na cidade de Cotia. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade