Acidente na Ponte do Tatuapé congestiona a Dutra e a Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um engavetamento entre ao menos três veículos deixa o trânsito mais lento do que o normal nos acessos à zona leste de São Paulo pelas Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna na manhã desta segunda-feira, 10. O acidente aconteceu por volta das 6 horas na alça que liga a Dutra à Ponte do Tatuapé.

Ainda não há informações sobre vítimas no local, mas há bloqueio parcial da pista. As filas de veículos chegam a mais de cinco quilômetros no sentido capital.