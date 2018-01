Acidente na Marginal Pinheiros deixa um ferido

O motorista de um Astra preto ficou ferido após perder o controle do veículo, invadir a faixa contrária de rolamento e bater de frente contra um caminhão na alça de acesso à Ponte Cidade Universitária na pista local sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, na região do Butantã, zona oeste da capital paulista, no início da madrugada desta terça-feira. Uma Unidade de Resgate(UR) e uma Unidade de Suporte Avançado(USA) dos Bombeiros foram encaminhadas ao local do acidente. A vítima, ainda não identificada, foi levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas e já esta fora de perigo. No local, são duas faixas de rolamento para quem sai da ponte e quer acessar a Marginal e uma faixa para quem sobe a ponte. Apesar de uma faixa ter sido bloqueada, à 0h50 não havia congestionamento na região.