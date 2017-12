Acidente na Marginal do Tietê deixa dois mortos e três feridos

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, 26, em um acidente envolvendo dois carros na Marginal do Tietê, na zona norte de em São Paulo. Um Volkswagen New Beatle preto bateu em um poste e atingiu outro veículo, próximo à Ponte Júlio de Mesquita Neto, pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna. Os três feridos foram levados ao Hospital das Clínicas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Duas faixas da pista local ainda estavam interditadas às 8h20, por causa dos trabalhos de uma equipe da Eletropaulo para reparar o poste. Nesse mesmo horário a via apresentava 5,2 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna. Às 8h25, a cidade tinha 103 quilômetros de engarrafamento, acima da média para o dia e para o horário. A zona sul era a região mais congestionada, com 34 quilômetros de filas.