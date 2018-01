Acidente na Marginal do Tietê causa lentidão na saída para o feriado

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 2, véspera de feriado de Corpus Christi, a Marginal do Tietê registrava congestionamento, sentido Castelo Branco, devido a um acidente perto da Ponte das Bandeiras. Às 16 horas, havia 7,6 quilômetros de lentidão, na pista expressa, do Viaduto Milton Tavares de Souza até a Avenida Otto Baumgart.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 10 horas, houve um acidente entre uma carreta e um carro na pista expressa. Após a colisão, a carreta tombou, interditando duas faixas da via. Um guindaste teve de ser utilizado para retirar o veículo do local.

O acidente ainda causava 10 quilômetros de engarrafamento na Rodovia Ayrton Senna, em direção à capital, entre os quilômetros 21 e 11, na região entre Guarulhos e São Paulo.

Mais de 770 mil veículos devem deixar São Paulo no feriado de Corpus Christi pelas principais rodovias que cortam o Estado.

A Autoban estima que 370 mil veículos circulem pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, entre hoje e domingo, 6, para sair da capital. Os motoristas devem evitar, no sentido interior, circular entre 16 e 20 horas do dia 2, e das 9 às 13 horas do dia 3. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 16 e 20 horas do dia 6.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a estimativa é de que entre 160 e 257 mil carros usem as vias para descer à baixada Santista. No dia 3, a Operação Descida (7x3) será implantada das 9 às 16 horas. Nesse período, os veículos que seguem em direção ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Imigrantes.

A Ecopistas, concessionária que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, estima que entre 240 e 270 mil veículos devem deixar São Paulo. Durante o feriado prolongado, a concessionária disponibilizará 46 viaturas para atender os usuários.