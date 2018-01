Acidente na madrugada mata jovem na Marginal do Pinheiros

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, na madrugada desta quarta-feira, 1.

O Fiat Stilo ocupado pelas vítimas bateu em duas árvores no trecho próximo à Ponte Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, por volta das 3h40. Com a força do impacto, os ocupantes do carro foram arremessados para fora do veículo. Após a colisão, o velocímetro do Stilo ficou travado em 120 km/h. O limite máximo de velocidade na via é de 70 km/h.

O motorista do carro, identificado como Murilo de Andrade Solano, de 22 anos, morreu no local. O passageiro, Maurício Miranda Santana, de 27, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital de Clínicas (HC), onde permanece internado em estado grave. O caso será registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).