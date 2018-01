Acidente na Imigrantes deixa cinco mortos e dois feridos

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos de passeio na pista sul da Rodovia dos Imigrantes na tarde desta sexta-feira, 2.

Quatro pessoas morreram na hora; no início da noite, morreu a quinta vítima do acidente, uma grávida de 28 anos.

A colisão entre dois carros aconteceu nesta tarde, na pista sul da estrada. De acordo com a concessionária Ecovias, outras duas pessoas permanecem em estado grave no Pronto-Socorro de São Vicente, no Litoral Sul.

A Rodovia dos Imigrantes chegou a ter uma faixa interditada, das 15h15 até às 18h35, no km 64, sentido litoral, em decorrência de um acidente.

Segundo a Ecovias, todas as faixas já foram liberadas e o fluxo está normal, sem lentidão.