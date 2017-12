Acidente na Fernão Dias deixa dois feridos

Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus uma carreta e um caminhão no km 56 da Rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã, sentido São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 9. O incidente que ocorreu por volta das 7h da manhã chegou a bloquear todas as pistas da via provocando congestionamento que chegou a 18 km durante a manhã.

As quatro pistas da Fernão Dias foram liberadas totalmente por volta das 11h, quando dois dos três veículos que colidiram foram retirados da rodovia e o ônibus foi levado para o acostamento. Com o bloqueio da pista, veículos tiveram que passar pelo acostamento.

As duas vítimas, um passageiro do ônibus e um acompanhante do motorista do caminhão, tiveram ferimentos leves. Ambos foram encaminhados ao Posto de Saúde de Mairiporã, segundo a assessoria de imprensa da Arteris, concessionária que faz a gestão da rodovia.