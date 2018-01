Acidente na Dutra mata rapaz de 22 anos

Por volta das 3h30 de ontem, um acidente no km 197 da Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Arujá, região metropolitana de São Paulo, matou o motorista Geison Oliveira dos Reis, de 22 anos. Reis dirigia um Golf e estava sozinho no carro quando bateu na traseira de um caminhão da concessionária NovaDutra, que colidiu em outro caminhão. Até as 11h20 de ontem, segundo a concessionária, as duas faixas no sentido São Paulo ficaram interditadas e o tráfego era desviado para o acostamento.