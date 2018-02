Acidente na Dutra deixa um morto e 45 feridos

Uma pessoa morreu e 45 ficaram feridas em engavetamento ocorrido na manhã de ontem na Rodovia Presidente Dutra. O acidente que envolveu três veículos de passeio e um ônibus aconteceu na altura do km 216, em Guarulhos, por volta das 5h. Adenice Santos Vieira, 39, morreu no local. Outra vítima ficou gravemente ferida e foi resgatada pelo helicóptero Águia, da PM e levada ao Hospital das Clínicas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as outras vítimas foram encaminhadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).