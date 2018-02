Acidente na Ayrton Senna mata um e complica trânsito

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto na altura do km 21 da Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, deixou uma pessoa morta no início da noite desta terça-feira, 5. A colisão aconteceu por volta das 18h15 e bloqueou a faixa da direita da rodovia no sentido São Paulo.

A faixa foi liberada às 19 horas, mas o trânsito segue complicado próximo ao local do acidente. O tráfego na rodovia era intenso do km 26 ao 21, no sentido capital, e do km 11 ao 21, no sentido Taubaté.